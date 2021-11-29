سياسة
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مادورو يصف مراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي بـ"الجواسيس"
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي الذين تابعوا الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي بأنهم "جواسيس"، وقال إنهم تجسسوا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
مادورو يصف مراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي بـ"الجواسيس"
ضم فريق الاتحاد الأوروبي ألف مراقب وسيقدم تقريره الكامل عن العملية الانتخابية خلال شهرين / Reuters
29 نوفمبر 2021

ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الذين تابعوا الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، ووصفهم بأنهم "جواسيس" واتهمهم بالتطلع إلى "تشويه" الانتخابات الإقليمية في تقريرهم المبدئي.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن الانتخابات المحلية والإقليمية جرت في ظروف أفضل من الانتخابات السابقة على الرغم من إبدائها مخاوف بشأن الحظر التعسفي على المرشحين لأسباب إدارية ، والتأخير في فتح مراكز الاقتراع و"الاستخدام الموسع لموارد الدولة في الحملة".

وقال مادورو في التلفزيون الحكومي: "تطلعوا لتشويه العملية الانتخابية (في تقرير) ولم يتمكنوا من ذلك.. كانوا (المراقبون الأوروبيون) وفد من الجواسيس لا مراقبين، تجولوا بحرية في جميع أنحاء البلاد، تجسسوا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد“.

ولم ترد البعثة على الفور على طلب للتعليق.

وكانت الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع الماضي أول انتخابات في فنزويلا منذ 15 عاماً يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبتها. وضم الفريق ألف مراقب وسيقدم تقريره الكامل خلال شهرين.

وتنافس في هذه الانتخابات سياسيون معارضون للمرة الأولى منذ عام 2017. ولكنهم تعرضوا لهزيمة نكراء ولم يحصلوا إلا على ثلاثة مناصب فقط من بين 23 منصباً لحكام الأقاليم و 117 منصباً لرؤساء البلديات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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