سياسة
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فصيل عراقي يشكك بمحاولة اغتيال الكاظمي ويطالب بـ"أدلة ملموسة"
شكك أحد الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في "الحشد الشعبي" بالعراق الأحد في صحة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وطالبت لجنة التحقيق بإعلان "أدلة ملموسة وإثباتات حقيقية" لا ادعاءات.
فصيل عراقي يشكك بمحاولة اغتيال الكاظمي ويطالب بـ"أدلة ملموسة"
حسابات مجهولة على فيسبوك بالعراق أفادت باتجاه لجنة التحقيق إلى اتهام فصائل في "الحشد الشعبي" بالضلوع في محاولة اغتيال الكاظمي / Reuters
29 نوفمبر 2021

شككت حركة "عصائب أهل الحق" بالعراق الأحد في صحة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وطالبت لجنة التحقيق بإعلان "أدلة ملموسة"، محذرة من "محاولة جر البلاد إلى أزمة كبيرة".

وهذه الحركة هي إحدى الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في "الحشد الشعبي".

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة إن "حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء لو صحت خطيرة ولا يمكن السكوت عليها على الإطلاق، ومحاولة اتهام فصائل المقاومة بها هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى أزمة كبيرة".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت بغداد نجاة الكاظمي من هجوم بثلاث طائرات مُسيرة مفخخة بمتفجرات، جرى إسقاط اثنتين منها، بينما سقطت الثالثة في مقر إقامته بالعاصمة بغداد، ما أصاب عدداً من حراسه.

وأضاف أن "الكاظمي لم يكن موجوداً في منزله عندما جرى الإعلان عن الاستهداف المزعوم".

وأردف: "الكاظمي لم يقبل إشراك فصيلين من المقاومة بالتحقيق في الاستهداف، وهذا ما يزيد الشك".

وتابع الخزعلي: "نوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة التحقيق حول الحادثة المزعومة لاستهداف منزل الكاظمي، يجب أن يقدموا أدلة ملموسة وإثباتات حقيقية لا ادعاءات وإعلاماً وفيسبوك، لأن الوضع لا يتحمل".

وعلى مدى الأيام الماضية نشرت حسابات مجهولة على فيسبوك معلومات تفيد باتجاه لجنة التحقيق إلى اتهام فصائل في "الحشد الشعبي"، مقربة من إيران، بالضلوع في محاولة اغتيال الكاظمي.

وجاءت محاولة الاغتيال في ظل اتهام فصائل مسلحة وقوى سياسية للكاظمي بتزوير انتخابات برلمانية مبكرة، أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإبعادها عن المشهد السياسي، وهو ما تنفيه السلطات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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