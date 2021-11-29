سياسة
2 دقيقة قراءة
"الصحة العالمية": خطر أوميكرون مرتفع للغاية وسيكون لانتشاره عواقب وخيمة
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أنّ ظهور متحوّر فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" يمثّل خطراً "مرتفعاً للغاية" على مستوى العالم، كما شدّدت على "العواقب الوخيمة" حال أدّى أوميكرون إلى انتشار حاد لكوفيد-19.
"الصحة العالمية": خطر أوميكرون مرتفع للغاية وسيكون لانتشاره عواقب وخيمة
منظمة الصحة العالمية: إذا أدّى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19 فستكون العواقب وخيمة / DPA
29 نوفمبر 2021

حذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أنّ ظهور متحوّر فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" يمثّل خطراً "مرتفعاً للغاية" على مستوى العالم، لكنّها شدّدت على أنّ معدّل انتقال العدوى به ومدى خطورته لم يتضحا بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مذكّرة تقنية: "إذا أدّى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة"، على الرغم من تأكيدها أنّه "حتّى الآن، لم تسجَّل أي وفيات مرتبطة بالمتحوّر أوميكرون".

وحثّت المنظمة الدول الأعضاء، ومجموعها 194 دولة، على "الإبلاغ عن أول حالات تفشي أوميكرون وبؤر انتشاره"، وكذلك الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19.

كما دعت الدول لاتّباع نهج يستند إلى حجم المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وحذّرت من أنّ "للمتحوّر أوميكرون عدداً غير مسبوق من زيادة التحوّرات، وبعضها يثير القلق بخصوص الأثر المحتمل على مسار الجائحة".

وذكرت أن من المتوقّع إصابة الأشخاص المطعَّمين بلقاحات كورونا بالمتحوّر الجديد، و"لكن بنسبة محدودة".

وكانت المنظّمة العالمية ذاتها ومقرّها جنيف وصفت في بيان الأحد المتحوّر الجديد لفيروس كورونا بأنّه "مثير للقلق".

وأفادت بأنّ اختبارات PCR "تُواصِل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us