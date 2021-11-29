حذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أنّ ظهور متحوّر فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" يمثّل خطراً "مرتفعاً للغاية" على مستوى العالم، لكنّها شدّدت على أنّ معدّل انتقال العدوى به ومدى خطورته لم يتضحا بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مذكّرة تقنية: "إذا أدّى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة"، على الرغم من تأكيدها أنّه "حتّى الآن، لم تسجَّل أي وفيات مرتبطة بالمتحوّر أوميكرون".

وحثّت المنظمة الدول الأعضاء، ومجموعها 194 دولة، على "الإبلاغ عن أول حالات تفشي أوميكرون وبؤر انتشاره"، وكذلك الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19.

كما دعت الدول لاتّباع نهج يستند إلى حجم المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وحذّرت من أنّ "للمتحوّر أوميكرون عدداً غير مسبوق من زيادة التحوّرات، وبعضها يثير القلق بخصوص الأثر المحتمل على مسار الجائحة".

وذكرت أن من المتوقّع إصابة الأشخاص المطعَّمين بلقاحات كورونا بالمتحوّر الجديد، و"لكن بنسبة محدودة".

وكانت المنظّمة العالمية ذاتها ومقرّها جنيف وصفت في بيان الأحد المتحوّر الجديد لفيروس كورونا بأنّه "مثير للقلق".

وأفادت بأنّ اختبارات PCR "تُواصِل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".