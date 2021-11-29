سياسة
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في إطار تقارب البلدين.. أردوغان يعتزم زيارة الإمارات في فبراير
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عزمه على زيارة الإمارات في فبراير/شباط القادم، وأشار إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان (مصر وإسرائيل) على غرار ما فعلته مع الإمارات.
في إطار تقارب البلدين.. أردوغان يعتزم زيارة الإمارات في فبراير
أردوغان قال إنه سيتخذ خطوات قوية خلال زيارته للإمارات على رأس وفد رفيع في فبراير/شباط المقبل / AA
29 نوفمبر 2021

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه على زيارة الإمارات في فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان بعد مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وأشار إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان (مصر وإسرائيل) على غرار ما فعلته مع الإمارات.

وقال: "ستكون لي زيارة إلى الإمارات في فبراير/شباط القادم على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة، فقد قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، إذ سنبني مستقبلاً مختلفاً عبر تنفيذ هذا، وستحدث تطورات إيجابية".

وفي شأن آخر شدّد أردوغان على أن تركيا ترغب بالمشاركة بمعالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.

ارتفاع الأسعار

في سياق آخر أكد الرئيس التركي أن المشكلات الناجمة عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها بلاده بسبب التقلبات في سعر الصرف ستُعالَج عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج.

وأوضح أردوغان أن مشكلات ارتفاع الأسعار الناجمة عن التقلبات في سعر الصرف، ليس لها أساس اقتصادي.

وذكر الرئيس التركي أنه لم ولن يؤيد يوماً رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أنه لا تنازل عن هذا الأمر.

وأضاف: "سننجح في هذا الأمر، وسترون المستويات التي سينخفض إليها التضخم قُبيل الانتخابات".

وأشار أردوغان إلى أن البنوك التركية لا سيما الحكومية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للراغبين في الاستثمار.

ولفت إلى أن حكومته تعمل على تحسين شروط جميع الشرائح في المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الدخل المنخفض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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