سياسة
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لسوء الأحوال الجوية بإسطنبول.. مصرع 4 أشخاص وإغلاق مضيق البوسفور أمام السفن
توفّي 4 أشخاص بينهم أجنبي وأصيب 19 جراء سوء الأحوال الجوية في إسطنبول، فيما أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في الاتجاهين.
لسوء الأحوال الجوية بإسطنبول.. مصرع 4 أشخاص وإغلاق مضيق البوسفور أمام السفن
مضيق البسفور في إسطنبول / AA
29 نوفمبر 2021

أعلنت ولاية إسطنبول، الاثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الولاية في بيان أنه وفقاً لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أنّ جميع فِرق الطوارئ المعنية تقوم بمهامها على أكمل وجه وتعمل بشكل مكثّف في ردّها على مكالمات الطوارئ التي تصلها عبر الرقم المخصص "112".

وأغلقت السلطات التركية، الاثنين، مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتباراً من الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك في إعلان نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وورد في الإعلان : "أُغلق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في الاتجاهين اعتباراً من الساعة 14:30، بسبب سوء الأحوال الجوية".

كما تعطلّت بعض الرحلات في مطار إسطنبول ووُجّهت إلى مطارات أخرى، لكنّها عادت لطبيعتها الان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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