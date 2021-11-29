أشار عالِم السياسة الأمريكي فرانسيس فوكوياما إلى أنّ الطائرات المُسيّرة التركية يمكن أن تُغيّر قواعد اللعبة في المنطقة، في إشارة إلى التوتر الحاصل على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فوكوياما في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر: "قد يكون استخدام أوكرانيا للطائرات المُسيّرة التركية بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة، ولهذا السبب تبدو موسكو منشغلة جداً بهذه المشكلة".

وكان فوكوياما قد أشار في مقالة نشرها في مجلة "American Purpose" بالمركبات الجوية التركية بدون طيار وقال إنّ الطائرات المُسيّرة ساهمت بشكل كبير في أن تُصبح تركيا قوة إقليمية.

وكان رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، قد أعلن في شهر سبتمبر/أيلول أن بلاده تُخطط لشراء 4 طائرات مُسيّرة تركية من طراز "بيرقدار TB2" خلال عامي 2021-2022.

وأوضح زالوجني في تصريح لوكالة "ريبورت" الأوكرانية، أنّ بلاده اشترت في وقت سابق من العام الجاري، طائرة مُسيّرة مِن الطّراز نفسه.

وأضاف أنّ أوكرانيا تُخطط أيضاً لتصنيع مثل هذه المُسيّرات خلال الفترة المقبلة بقدرات وإمكانات محلية.

وتابع قائلاً: "شراء مثل هذه المُسيّرات لا يكفي، علينا أن نُتقن استخدامها".

يُذكر أنّ أوكرانيا اشترت من تركيا 6 مُسيّرات مِن طراز "بيرقدار TB2" خلال عام 2019.