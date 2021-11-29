سياسة
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عالِم أمريكي: المُسيّرات التركية يمكن أن تُغيّر اللعبة بين روسيا وأوكرانيا
قال عالِم السياسة الأمريكية فرانسيس فوكويام إنّ المُسيّرات التركية يمكن أن تُغيّر قواعد اللعبة في الأزمة والتوتر على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.
عالِم أمريكي: المُسيّرات التركية يمكن أن تُغيّر اللعبة بين روسيا وأوكرانيا
عالِم أمريكي: المُسيّرات التركية يمكن أن تُغيّر اللعبة بين روسيا وأوكرانيا / AA
29 نوفمبر 2021

أشار عالِم السياسة الأمريكي فرانسيس فوكوياما إلى أنّ الطائرات المُسيّرة التركية يمكن أن تُغيّر قواعد اللعبة في المنطقة، في إشارة إلى التوتر الحاصل على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فوكوياما في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر: "قد يكون استخدام أوكرانيا للطائرات المُسيّرة التركية بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة، ولهذا السبب تبدو موسكو منشغلة جداً بهذه المشكلة".

وكان فوكوياما قد أشار في مقالة نشرها في مجلة "American Purpose" بالمركبات الجوية التركية بدون طيار وقال إنّ الطائرات المُسيّرة ساهمت بشكل كبير في أن تُصبح تركيا قوة إقليمية.

وكان رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، قد أعلن في شهر سبتمبر/أيلول أن بلاده تُخطط لشراء 4 طائرات مُسيّرة تركية من طراز "بيرقدار TB2" خلال عامي 2021-2022.

وأوضح زالوجني في تصريح لوكالة "ريبورت" الأوكرانية، أنّ بلاده اشترت في وقت سابق من العام الجاري، طائرة مُسيّرة مِن الطّراز نفسه.

وأضاف أنّ أوكرانيا تُخطط أيضاً لتصنيع مثل هذه المُسيّرات خلال الفترة المقبلة بقدرات وإمكانات محلية.

وتابع قائلاً: "شراء مثل هذه المُسيّرات لا يكفي، علينا أن نُتقن استخدامها".

يُذكر أنّ أوكرانيا اشترت من تركيا 6 مُسيّرات مِن طراز "بيرقدار TB2" خلال عام 2019.

مصدر:TRT عربي
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