أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، الاثنين، تأجيل إطلاق أول خط جوي مباشر مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بينهما، بسبب قيود السفر المفروضة جراء المتحورة الجديدة "أوميكرون".

وقالت الشركة في بيان: "تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطوّر الوضع الصحي".

ويأتي التأجيل غداة قرار السلطات تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين باتجاه المغرب لأسبوعين، بسبب "التفشي السريع للمتحورة الجديدة" لفيروس كورونا، أوميكرون، وفق ما أفادت لجنة وزارية، الأحد.

كذلك، تأجّلت رحلة وفد من أكثر من 70 رجل أعمال مغربياً إلى إسرائيل، كانت منتظرة بمناسبة افتتاح هذ الخط الجوي.

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، إطلاق هذا الخط الجوي الأول من نوعه بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع وذلك "استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل"، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين البلدين.

ويضمّ المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، بها نحو ثلاثة آلاف شخص، بينما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، وكانوا يُضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة للسفر بين البلدين، قبل تطبيع العلاقات.

وفي سياق آخر، تُنظَّم رحلات جوية خاصة لإجلاء الرعايا الفرنسيين العالقين في المغرب بعد تعليق الرحلات الجوية والبحرية بين البلدين، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، الاثنين.

وقبل إغلاق حدوده الجوية لأسبوعين كان المغرب قد أعلن تعليق رحلات المسافرين من فرنسا وإليها، ابتداءً من ليل الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب تطوّر انتشار وباء كوفيد-19.

ومن المرتقب أن تُنظَّم رحلات جوية خاصة أخرى انطلاقاً من المغرب لإجلاء الرعايا الأجانب، بالتنسيق بين سفارات بلادهم والسلطات المغربية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتزامن تعليق المغرب الرحلات الجوية الوافدة إليه مع عطلة أعياد الميلاد التي تستقطب عادة السياح الأوروبيين، ما يهدد بتكبيد القطاع السياحي المتضرر أصلاً من تبعات الجائحة، مزيداً من الخسائر.

لكن السلطات المغربية تسعى للحفاظ على التحسّن الذي شهده الوضع الوبائي فيها خلال الفترة الأخيرة، ما سمح برفع حظر التجول الليلي وتخفيف القيود الاحترازية.