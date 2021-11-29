حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، الشعب الأمريكي على وضع الكمامات في البيوت والأماكن العامة، في حين تستعدّ إدارته لظهور المتحوّر الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد.

وقال بايدن: "عاجلاً أم آجلاً سنرى حالات إصابة بالمتحوّر الجديد هنا في الولايات المتحدة، من فضلكم ضعوا كماماتكم حين تكونون داخل البيوت وفي الأماكن العامة حيث يوجد أناس آخرون من حولكم".

وأكد بايدن أنه "لا داعي للهلع"، مشدداً على أنه لا يتوقع "في هذه المرحلة" فرض قيود جديدة على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة، داعياً الأمريكيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة.

بدوره، قال مستشار البيت الأبيض للوباء أنتوني فاوتشي، إنّ الولايات المتحدة في "حالة تأهب قصوى" بشأن المتحوّرة الجديدة "أوميكرون"، وطالب الأمريكيين بتلقي الجرعات المُعزّزة من اللقاح.

ولم تُسجَّل في الولايات المتحدة "حالات مؤكدة" لهذه المتحورة التي تُسبب قلقاً عالمياً وإغلاقاً للحدود، لكنّ تصريحات فاوتشي جاءت غداة رصد أول حالتين في كندا المجاورة.

وقال: "بالطبع إننا في حالة تأهب قصوى"، متابعاً: "ما نعرفه هو أنّ الأشخاص الذين لُقّحوا يقاومون بشكل أفضل الوباء من غير المحصّنين، خصوصاً عندما يتلقّون جرعتهم المعززة".

وأوضح: "من المحتّم أن تنتشر (المتحوّرة أوميكرون) عاجلاً أم آجلاً على نطاق واسع" لأنها شديدة العدوى ولكن "هناك الكثير من الأمور التي نجهلها".

وحذّر أنه من "السابق لأوانه" التأكيد على أنّ أوميكرون أقل خطورة ويسبب أعراضاً معتدلة.

وفي سياق متصل، بدأت شركة "فايزر" العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف "أوميكرون" في حال لم يكن اللقاح المتداول حالياً فعّالاً في الحماية من المتحورة الجديدة، وفق ما أعلن رئيس الشركة ألبير بورلا، الاثنين.

وقال بورلا: "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحوّرة الجديدة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بـ"المقلقة للغاية".

وأضاف "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع".

وسيلزم القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاحات الحالية التي طُوّرت مع شركة "بايونتيك" في مواجهة "أوميكرون".

لكن "إذا كان اللقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد".

وابتكرت "فايزر" سابقاً نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحوّرات "دلتا" و"بيتا"، إلّا أنهما لم تُستخدما.

وأكّد بورلا أنه في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جديّ في غضون 95 يوماً"، مشدداً على أنّ الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وأشار إلى أنّ القُرص المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته "فايزر" لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89 في المئة، لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، "طُوّر مع فكرة" أنّ متحوّرات للفيروس قد تظهر.

وقال: "أنا واثق جداً جداً من قدرة (العقار) على مواجهة كلّ المتحورات ومنها متحورة أوميكرون".

وحتى الآن، هناك معلومات قليلة بشأن هذه المتحوّرة التي رُصدت في جنوب إفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ ما زالت نسبة العدوى وخطورة المتحوّرة الجديدة غير معروفتين.

وقالت المنظّمة في وثيقة فنية نُشرت الاثنين: "حتى الآن، لم يُبلغ عن أيّ وفيات مرتبطة بمتحورة أوميكرون"، لكن احتمال "انتشارها على مستوى العالم مرتفع".

وأعادت الولايات المتحدة التي فتحت حدودها للعالم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وإغلاقها الاثنين أمام ثماني دول في إفريقيا الجنوبية.