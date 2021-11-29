سياسة
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تونس.. دعوة لإضراب عام بصفاقس جراء أزمة النفايات
احتجاجاً على أزمة تراكم نفايات متواصلة منذ نحو شهرين، دعت منظمات وطنية وممثلون عن المجتمع المدني في تونس، إلى تنظيم إضراب عامٍ بمحافظة صفاقس (جنوب)، في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تونس.. دعوة لإضراب عام بصفاقس جراء أزمة النفايات
تونس / Others
29 نوفمبر 2021

دعت منظمات وطنية وممثلون عن المجتمع المدني في تونس، الاثنين، إلى تنظيم إضراب عامٍ بمحافظة صفاقس (جنوب)، في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل احتجاجاً على أزمة تراكم نفايات متواصلة منذ نحو شهرين.

جاء ذلك عقب اجتماع لممثلي منظمات أهلية وممثلين عن المجتمع المدني بمقرّ الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، وفق بيان مقتضب لفرع المنظمة بصفاقس نشر على صفحتها على "فيسبوك".

وقرر المجتمعون، الاثنين، تعليق كل الأنشطة يوم الإضراب باستثناء الحيوية منها (الدراسة والخدمات العامة).

ومنذ نحو 3 أسابيع، تشهد منطقة "عقارب" بمحافظة صفاقس احتجاجات، لا سيّما في محيط مصبّ "القنة" للنفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن احتجاجاً على إعادة فتحه، وعلى وفاة شاب خلال الاحتجاجات، وهو ما تنفيه وزارة الدّاخلية.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتراكم جبال من النفايات في طرقات وشوارع صفاقس، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وسط مخاوف جدية من انتشار الأوبئة.

وتعدّ صفاقس المدينة الاقتصادية الأكبر في جنوب تونس، غير أن تراكم أكثر من 28 ألف طن من النفايات بسبب غلق المصبّ الرئيسي في "عقارب" بقرار قضائي، بات يهدد كل الأنشطة الحيوية في الجهة.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أُغلق المصبّ بالمدينة إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

وعامة، تُواجِه تونس البالغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، صعوبات في معالجة القمامة، وهي تطمر أو تحرق غالبيتها، بينما يُعاد تدوير كمية صغيرة، وفق منظمات معنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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