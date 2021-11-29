سياسة
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تراجُع غير مسبوق.. كيف أثّرت الأزمة الاقتصادية على مبيعات الجمعة السوداء؟
للمرة الأولى على الإطلاق يتراجع اتجاه النمو في مبيعات الجمعة السوداء عن العام الماضي في الولايات المتحدة، فكم بلغت هذا العام؟
تراجُع غير مسبوق.. كيف أثّرت الأزمة الاقتصادية على مبيعات الجمعة السوداء؟
/ Reuters
29 نوفمبر 2021

للمرة الأولى على الإطلاق، تنخفض المبيعات عبر الإنترنت خلال "الجمعة السوداء" عن العام السابق، بحسب بيانات موقع "Verge" الأمريكي.

والجمعة السوداء هو أشهر أيام التسوّق في الولايات المتحدة خلال العام، إذ يحتشد الناس منذ الصباح الباكر أمام المحال للاستفادة بأكبر قدر ممكن من العروض والتخفيضات الكبيرة التي تُقدّمها المتاجر.

وذكر "Verge" أن مجموع المبيعات عبر الإنترنت بلغ نحو 8.9 مليار دولار، وهو أقلّ من العام السابق الذي وصلت فيه المبيعات إلى 9 مليارات دولار.

ويرى الموقع أنّ "أزمة سلاسل التوريد العالمية قد تكون ساهمت في انخفاض المبيعات"، لافتاً إلى أنّ الأزمة "أثّرت على وفرة المنتجات خاصة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات".

وأرجع موقع "أدوبي أنالاتيكس" هذا الانخفاض، إلى بدء بعض المتاجر عروضها الترويجية في وقت مبكر من الشهر الماضي.

من جانبه، قال المحلل بالموقع، فيفيك بانديا: "للمرة الأولى على الإطلاق، ينعكس اتجاه النمو في يوم الجمعة السوداء"، موضحاً أن معظم الزبائن يُخططون للشراء خلال العام، لذا "يستخدمون التسوق الإلكتروني لمقارنة الأسعار والتأكد من الحصول على أفضل صفقة".

ورغم تراجع مجموع المبيعات، إلا أن عمليات الشراء عبر الهواتف المحمولة ارتفعت بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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