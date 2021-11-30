سياسة
3 دقيقة قراءة
تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. مهرجان مناهض للتطبيع في الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عشرات الأسر المغربية تشارك بمهرجان في العاصمة الرباط. وتأتي المناسبة في أعقاب زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب الأسبوع الماضي، هي الأولى من نوعها.
تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. مهرجان مناهض للتطبيع في الرباط
المهرجان نظمته المبادرة المغربية للدعم والنصرة / AA
30 نوفمبر 2021

شاركت عشرات الأسر المغربية مساء الاثنين بمهرجان في العاصمة الرباط "بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

ونظم المهرجان "المبادرة المغربية للدعم والنصرة" (غير حكومية) تحت شعار "فلسطين ومناهضة التطبيع قضية أسرتي".

وخلال كلمته الافتتاحية قال منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة رشيد الفلولي إن "المغرب معروف عبر التاريخ بأنه دائماً يهب لنجدة القدس، ولا أدل على ذلك من حي المغاربة الذي بني بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين".

وأضاف في كلمته موضحاً أن "المغرب الرسمي كان أيضاً دائماً بخط المساندة ولا يخذل الفلسطينيين".

وتابع: "ندين كل أشكال التطبيع ونجدد مطالبنا بالتراجع عن كل الإجراءات التطبيعية".

أما عائشة المصلوحي (مقدسية من أصول فلسطينية تقطن بحي المغاربة في القدس) فاعتبرت في كلمتها أن "المقدسيين ليس لهم إلا الله ومن يدعمهم من بعض الدول وبعض الهيئات والمؤسسات".

وزادت قائلة: "يجب أن نعي ويكون لدى الشعوب العربية وعي علمي وثقافي لدعم القضية الفلسطينية ولتثبيت الناس على أرضهم".

وأضافت موضحة أن "حي المغاربة بالقدس دمر تدميراً كاملاً في يونيو/حزيران 1967 بأيدي العصابة الصهيونية الذين لا يعرفون حرمة لا لبيت ولا امرأة ولا طفل، لكي يقيموا ساحة واسعة أمام البراق الشريف".

وتابعت: "حالياً نقيم 10 عائلات في ما تبقى من حي المغاربة".

والثلاثاء من الأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زيارة إلى المغرب استمرت يومين، هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لأحد من أسلافه في هذا المنصب أن زار الرباط.

وجرى خلال الزيارة الإعلان عن توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مجالات عسكرية وسط انتقادات للزيارة من جهات عدة بالبلاد، بخاصة عبر المواقع الاجتماعية.

وأعلنت إسرائيل والمغرب نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين افتُتحت سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة لوزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/آب الماضي.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us