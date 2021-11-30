سياسة
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السودان.. "الحرية والتغيير" تحذر السلطات من التعرض لمظاهرات الثلاثاء
حذرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان فجر الثلاثاء السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين، وذلك قبيل ساعات من مظاهرات مرتقبة بالعاصمة السودانية، وعدد من المدن الأخرى، رفضاً للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.
السودان.. "الحرية والتغيير" تحذر السلطات من التعرض لمظاهرات الثلاثاء
على الرغم من توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري فإن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق / Reuters
30 نوفمبر 2021

حذرت قوى إعلان الحرية "الائتلاف الحاكم" سابقاً فجر الثلاثاء السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات.

وقالت في بيان اطلعت عليه الأناضول: "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء".

وأضاف البيان: "نحذر سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، فحرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون"

وأشار إلى أن "مواكب 30 نوفمبر/تشرين الثاني بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين".

والاثنين دعت لجان المقاومة (مكونة من ناشطين) وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي إلى تلك المظاهرات رفضاً للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وعلى الرغم من توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يتضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، فإن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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