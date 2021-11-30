أصبحت طاقة الرياح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في تركيا لأول مرة في تاريخ البلاد بحصة نسبتها 22.6%، وفقاً لمؤسسة نقل الكهرباء التركية الاثنين.

وسجلت محطات طاقة الرياح يوم الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني إنتاج 178،964 ميجاوات/ساعة من إجمالي 791،794 ميجاوات/ساعة من إنتاج الكهرباء اليومي.

ووصلت طاقة الرياح المركبة في تركيا إلى 10585 ميجاوات، ما يجعلها ثاني أكبر قدرة متجددة في البلاد بعد الطاقة الكهرومائية.

وتبعتها محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بحصة 22% من توليد الكهرباء يوم الأحد، فيما احتلت محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم المرتبة الثالثة بحصة 17.8%.

ومؤخراً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني سجل إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح رقماً قياسياً يومياً، ما أدى إلى توليد 20.1% من إجمالي الطاقة.

ولا تزال عتبة طاقة الرياح المركبة التي تزيد على 1000 ميجاوات، على الرغم من كونها معلماً رئيسياً في دفع الطاقة الخضراء في تركيا تتخلف عن الطاقة الكهرومائية التي تعد حالياً الرائدة في مجال الطاقة النظيفة المثبتة في تركيا.

وأعطت تركيا الأولوية لأمن إمدادات الطاقة الخاصة بها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتها للطاقة، مما أدى إلى بذل جهود لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

وشهدت البلاد تنوعاً كبيراً في مزيج الطاقة الخاص بها في العقد الماضي، لا سيما من خلال نمو توليد الكهرباء المتجددة.

ونما إنتاج طاقة الرياح في تركيا ومعداتها إلى الحد الذي أصبحت فيه الآن واحدة من أكبر 10 أسواق على مستوى العالم.

والعام الماضي أصبحت تركيا خامس أكبر منتج لمعدات طاقة الرياح في أوروبا، وقد ساعد هذا النمو تركيا أيضاً على توسيع صادراتها إلى 45 دولة في القارات الست حول العالم.

ومن بين 77 منتجاً لمعدات الرياح في تركيا يحقق 70% منهم عائداتهم من صادرات المعدات.

ووفقاً WindEurope احتلت تركيا المرتبة الأولى بين أكبر خمس دول أوروبية استثمرت أكثر في طاقة الرياح من خلال استثماراتها التي تجاوزت مليار يورو (1.17 مليار دولار) في عام 2020.