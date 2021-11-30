سياسة
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الأكبر تاريخياً.. نقل 30 وحيد قرن بطائرة بوبينغ 747
أعلن مسؤولون في محمية أكاغيرا الوطنية في شرق رواندا الاثنين عن نقل ثلاثين من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي، واستلزم نقل الحيوانات التي يصل وزن كل منها إلى طنين، يومين، وجرى ذلك جزئياً بطائرة "بوينغ 747" برحلة بلغت مسافتها 3400 كيلومتر.
الأكبر تاريخياً.. نقل 30 وحيد قرن بطائرة بوبينغ 747
بلغت كلفة العملية نحو مليون دولار وشارك فيها 80 شخصاً، من بينهم أطباء بيطريون ومتخصصون في نقل الحيوانات البرية / AFP
30 نوفمبر 2021

نقل ثلاثون من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي إلى رواندا من جنوب إفريقيا على ما أعلن مسؤولون في محمية أكاغيرا الوطنية في شرق رواندا الاثنين، واصفين عملية النقل هذه بأنها "الأكبر من نوعها في التاريخ" لهذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

واستلزم نقل هذه الحيوانات التي يصل وزن كل منها إلى طنين، يومين، وجرى ذلك جزئياً بطائرة "بوينغ 747" في رحلة بلغت مسافتها 3400 كيلومتر.

وقال المدير الإداري لمنظمة "أفريكان باركس" غير الحكومية بيتر فيرنهيد في مؤتمر صحفي: "تطلب هذا المشروع عناية فائقة وكثيراً من العمل لكي تصل الحيوانات الثلاثون سالمة وبصحة جيدة".

وأوضح المسؤول في المنظمة التي تتولى إدارة المحمية مع السلطات الرواندية أن الحيوانات أعطيت مهدئات بهدف "الحدّ من توترها".

وبلغت كلفة العملية نحو مليون دولار وشارك فيها 80 شخصاً، من بينهم أطباء بيطريون ومتخصصون في نقل الحيوانات البرية.

ويشكّل وحيد القرن الأبيض الجنوبي إحدى سلالتين فرعيتين من وحيد القرن الأبيض. وتعتبر هذه السلالة مهددة بالانقراض إذ يقتصر عدد أفرادها على 20 ألفاً وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة. ويصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة نوعاً شبه مهدد، ويشكل الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية موطناً طبيعياً لها.

وفي عامَي 2017 و 2019 نقل 17 ثم خمسة من حيوانات وحيد القرن الأسود، وهو نوع آخر، إلى المحمية نفسها في رواندا، وارتفع عددها حالياً إلى 26.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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