سياسة
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قتلت مدنيين.. البنتاغون يفتح تحقيقاً بغارة جوية أمريكية بسوريا
وزارة الدفاع الأمريكية تفتح تحقيقاً حول غارة جوية وقعت شرقي سوريا قبل عامين وتسببت بمقتل مدنيين. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن القوات الجوية الأمريكية نفذت غارة في "الباغوز" عام 2019، أدت إلى مصرع قرابة 70 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
قتلت مدنيين.. البنتاغون يفتح تحقيقاً بغارة جوية أمريكية بسوريا
الغارة استهدفت منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور في 18 مارس/آذار 2019 / AFP
30 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن أصدر تعليمات بفتح تحقيق حول غارة جوية وقعت شرقي سوريا قبل عامين وتسببت بمقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقال متحدث "البنتاغون" جون كيربي في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين إن الوزير وجه بفتح تحقيق حول الغارة التي استهدفت منطقة "الباغوز" بمحافظة دير الزور في 18 مارس/آذار 2019 وأدت إلى سقوط قرابة 70 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح أن التحقيق سيشرف عليه قائد القوات البرية الأمريكية مايكل جاريت وأنه سيستغرق 90 يوماً.

وأشار إلى أن التحقيق سيدقق في التقارير الموجودة حول الحادثة والشروط التي نفذ فيها الهجوم، والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير أن القوات الجوية الأمريكية نفذت غارة يوم 18 مارس/آذار 2019 في "الباغوز" أدت إلى مصرع قرابة 70 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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