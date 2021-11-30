كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني الاثنين عن تقاسم العراق مع تركيا الضرر بشأن شحّ المياه، فيما انتقد موقف إيران في الشأن ذاته، متهماً إياها بمخالفة المواثيق الدولية، بتحويلها مجاري الأنهار إلى داخل بلادها وقطعها عن العراق.

وقال الحمداني خلال مؤتمر صحفي بمقرّ وزارة الموارد المائية في العاصمة بغداد إن "تركيا تقاسمت الضرر معنا عكس إيران، وسنتخذ إجراءات دولية بحق الجارة إيران التي حولت مجاري الأنهار، وهي مخالفة صريحة".

وبين أن "الوزارة أعلنت قبل فترة عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا تعطي حصة عادلة ومنصفة من نهرَي دجلة والفرات، على الرغم من هذه المذكرة كانت حبيسة الأدراج من عام 2009".

وأضاف أن "الوزارة تمكنت من الحصول على موافقة البرلمان والرئيس التركي على إقرار الاتفاقية، وسيجري تنفيذ مركز بحثي مشترك مقره في بغداد، كما أنه يوجد بروتكول مشترك لإطلاقات مياه عادلة في نهر دجلة".

وأوضح "ملف المياه مع إيران يختلف، ولم نتقاسم الضرر بشأن الشحة، وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك، لأن كل روافدها تأتي من إيران، كما غيرت مجاري الأنهار إلى داخل البلاد، سواء الزاب الأسفل أو نهر سيروان والكارون والكرخة، وهي بذلك خالفت كل المواثيق الدولية، وبالتالي سنعاني جراء ذلك، الشحة".

ولفت إلى أن "الوزارة رفعت كتاب لوزارة الخارجية العراقية لرفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على إيران لأن المياه حياة المواطنين".

وحول أزمة شح المياه قال: "توقعنا شح المياه منذ أكثر من عام.. شح المياه لثلاث مواسم يعتبر حالة استثنائية، وعلى الجميع تفهم الموضوع".

ولفت إلى أن "شح المياه لا يرحم أحداً ولا يجب الاستحواذ على حصة الغير"، مشدداً على محاسبة من تثبت إدانته بالجور على ممتلكات الدولة.

وأكد الحمداني وجود خطة بنهاية عام 2035 لإنشاء عدد من السدود في العراق، مشيراً إلى بدء تنفيذ سد مكحول، ونفى كذلك وجود أي إهدار للمياه في شط العرب.