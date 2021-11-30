سياسة
2 دقيقة قراءة
تحت حراسة شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين جددوا اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية. وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية دعت لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة عيد الأنوار "حانوكا" اليهودي.
تحت حراسة شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
جماعات استيطانية إسرائيلية دعت لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد / AP
30 نوفمبر 2021

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب: "إن 209 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية دعت لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة عيد الأنوار "حانوكا" اليهودي الذي بدأ مساء الأحد ويستمر أسبوعاً.

وتحدث الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بالاقتحامات عام 2003 على الرغم من التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبسبب المناسبة نفسها أدانت السعودية الاثنين إقدام ما سمته "رئيس الكيان الإسرائيلي" على انتهاك حرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد مشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ للمستوطنين الاحتفال بالعيد اليهودي داخل المسجد الإبراهيمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us