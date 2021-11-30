جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب: "إن 209 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية دعت لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة عيد الأنوار "حانوكا" اليهودي الذي بدأ مساء الأحد ويستمر أسبوعاً.

وتحدث الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بالاقتحامات عام 2003 على الرغم من التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبسبب المناسبة نفسها أدانت السعودية الاثنين إقدام ما سمته "رئيس الكيان الإسرائيلي" على انتهاك حرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد مشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ للمستوطنين الاحتفال بالعيد اليهودي داخل المسجد الإبراهيمي.