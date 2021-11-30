حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

جاء ذلك وفق بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء حول الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/أيلول 2021.

وحسب البيانات فقد ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 25.4%، والمعلومات والاتصالات 22.6%، والإدارة العامة والتعليم والصحة 8.3%.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي 11.7% في قطاع الخدمات و10% في قطاع الصناعة.

كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1% وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي 9.6%.