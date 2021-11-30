سياسة
2 دقيقة قراءة
"مؤججة للصراع".. الأردن يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى
أدان الأردن تصريحات إسرائيلية تناولت المسجد الأقصى والدعوة لبناء الهيكل المزعوم، واعتبرها "استفزازية ومؤجِّجة للصراع".
"مؤججة للصراع".. الأردن يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى
الأردن يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى / AFP
30 نوفمبر 2021

استنكر الأردن، الثلاثاء، تصريحات وزير الشؤون الدينية لدى حكومة إسرائيل متان كهانا، بشأن المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، معتبراً أنها "مؤجِّجة للصراع وتُغذّي التطرّف".

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، وصف فيه تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها "استفزازية وغير مبررة بحق المسجد الأقصى".

وأضاف أبو الفول: "هذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتُعدّ انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، محذراً من مغبة التصريحات الإسرائيلية "المُؤججة للصراع والتي من شأنها أن تُغذّي التطرف".

وشدد أبو الفول على "أن المسجد الأقصى بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

ولفت إلى أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه".

والأحد، أشعل كهانا شمعة "عيد الأنوار اليهودي" الثانية عند مدخل المسجد الأقصى المبارك، مُدعياً بأنه "يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل"، ودعا إلى سرعة بناء الهيكل المزعوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us