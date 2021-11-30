استنكر الأردن، الثلاثاء، تصريحات وزير الشؤون الدينية لدى حكومة إسرائيل متان كهانا، بشأن المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، معتبراً أنها "مؤجِّجة للصراع وتُغذّي التطرّف".

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، وصف فيه تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها "استفزازية وغير مبررة بحق المسجد الأقصى".

وأضاف أبو الفول: "هذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتُعدّ انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، محذراً من مغبة التصريحات الإسرائيلية "المُؤججة للصراع والتي من شأنها أن تُغذّي التطرف".

وشدد أبو الفول على "أن المسجد الأقصى بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

ولفت إلى أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه".

والأحد، أشعل كهانا شمعة "عيد الأنوار اليهودي" الثانية عند مدخل المسجد الأقصى المبارك، مُدعياً بأنه "يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل"، ودعا إلى سرعة بناء الهيكل المزعوم.