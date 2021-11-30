أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، تغييراً في 5 مقاعد برلمانية بنتائج الاقتراع بعد إجراء عمليات العدّ والفرز اليدوي للمحطات المعتَرض عليها في 5 محافظات.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي خاص بإعلان النتائج النهائية للانتخابات: "رغم مشقة عملية العدّ والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع، فإن المفوضية أنجزت المهمة بكل مهنية، وأحدثت العملية تغييراً في 5 مقاعد موزعة على محافظات نينوى وأربيل وكركوك والبصرة وبغداد".

وأوضح عدنان، أن "إجمالي عدد الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات كان 22 مليوناً، فيما بلغ عدد المصوّتين في الانتخابات 9 ملايين و629 ألفاً، وهو يُمثّل 44 في المئة من إجمالي الناخبين".

وأضاف أنّ "جميع أسماء المرشّحين الفائزين في الانتخابات مع الأصوات التي حصلوا عليها ستُنشر اليوم".

ووفق النتائج الأولية (قبل إعادة العد والفرز)، احتلّت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعداً، تليها كتلة " دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعداً.

وقال التليفزيون العراقي إنّ تحالف الفتح حصل على 17 مقعداً في البرلمان، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً.

وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية.

ويقول المعترضون إنّ النتائج "مفبركة" و"مزورة"، وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدوياً لكن المفوضية رفضت، وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.

ويُعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، حيث خسر الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة" بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي .