سياسة
3 دقيقة قراءة
انتخابات العراق.. إعادة الفرز اليدوي أحدثت تغييراً في 5 مقاعد برلمانية
مفوضية الانتخابات في العراق تُعلن النتائج النهائية للاقتراع، فيما قال رئيس المفوضية إن "هناك تغييراً في مقعد واحد" في 5 محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أُعلنت في الثامن من هذا الشهر.
انتخابات العراق.. إعادة الفرز اليدوي أحدثت تغييراً في 5 مقاعد برلمانية
المعترضون يقولون إن النتائج "مفبركة" و"مزورة" وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدوياً لكنّ المفوضية رفضت / Reuters
30 نوفمبر 2021

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، تغييراً في 5 مقاعد برلمانية بنتائج الاقتراع بعد إجراء عمليات العدّ والفرز اليدوي للمحطات المعتَرض عليها في 5 محافظات.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي خاص بإعلان النتائج النهائية للانتخابات: "رغم مشقة عملية العدّ والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع، فإن المفوضية أنجزت المهمة بكل مهنية، وأحدثت العملية تغييراً في 5 مقاعد موزعة على محافظات نينوى وأربيل وكركوك والبصرة وبغداد".

وأوضح عدنان، أن "إجمالي عدد الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات كان 22 مليوناً، فيما بلغ عدد المصوّتين في الانتخابات 9 ملايين و629 ألفاً، وهو يُمثّل 44 في المئة من إجمالي الناخبين".

وأضاف أنّ "جميع أسماء المرشّحين الفائزين في الانتخابات مع الأصوات التي حصلوا عليها ستُنشر اليوم".

ووفق النتائج الأولية (قبل إعادة العد والفرز)، احتلّت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعداً، تليها كتلة " دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعداً.

وقال التليفزيون العراقي إنّ تحالف الفتح حصل على 17 مقعداً في البرلمان، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً.

وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية.

ويقول المعترضون إنّ النتائج "مفبركة" و"مزورة"، وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدوياً لكن المفوضية رفضت، وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.

ويُعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، حيث خسر الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة" بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي .

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us