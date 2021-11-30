سياسة
2 دقيقة قراءة
الأردن يعلن التنقيب عن النفط في مناطق جديدة اعتباراً من فبراير/شباط
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بدء عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز، اعتباراً من فبراير/ِشباط المقبل، في مناطق جديدة بالمملكة.
الأردن يعلن التنقيب عن النفط في مناطق جديدة اعتباراً من فبراير/شباط
صورة أرشيفية / AA
30 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الثلاثاء، أن عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في فبراير/شباط المقبل، متوقّعة أن يشهد العامان القادمان نشاطاً قوياً في أغلب مناطق المملكة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في بيان، إنّ العمل جارٍ على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في المملكة، "وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات"، مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركات التي لديها خبرات كافية فقط.

وذكر الخرابشة، أن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال فبراير/شباط المقبل، لتحديد مواقع الآبار.

وأضاف: "كما سيتم إعادة الدخول إلى بئرين محفورتين سابقاً لمعرفة إمكانية قدرتهما على الإنتاج".

وتُنفَّذ حالياً دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر، لحفر ثلاث آبار متوسطة العمق، بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

وقسّمت الحكومة في وقت سابق أراضي المملكة إلى تسعة مناطق استكشافية، واستقبلت عدداً من الشركات العالمية على فترات مختلفة، إلا أن أغلبها لم يستمر في العمل لأسباب اقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us