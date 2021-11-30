أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الثلاثاء، أن عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في فبراير/شباط المقبل، متوقّعة أن يشهد العامان القادمان نشاطاً قوياً في أغلب مناطق المملكة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في بيان، إنّ العمل جارٍ على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في المملكة، "وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات"، مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركات التي لديها خبرات كافية فقط.

وذكر الخرابشة، أن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال فبراير/شباط المقبل، لتحديد مواقع الآبار.

وأضاف: "كما سيتم إعادة الدخول إلى بئرين محفورتين سابقاً لمعرفة إمكانية قدرتهما على الإنتاج".

وتُنفَّذ حالياً دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر، لحفر ثلاث آبار متوسطة العمق، بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

وقسّمت الحكومة في وقت سابق أراضي المملكة إلى تسعة مناطق استكشافية، واستقبلت عدداً من الشركات العالمية على فترات مختلفة، إلا أن أغلبها لم يستمر في العمل لأسباب اقتصادية.