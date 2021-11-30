حثّ رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، المتمرّدين في تيغراي على "الاستسلام"، مؤكداً أن الجيش يقترب من النصر، وذلك بعد أسبوع على إعلانه أنه سيتوجّه إلى الجبهة لقيادة قواته.

وقال آبي أحمد في مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام رسمية "إن شباب تيغراي يتساقطون كأوراق الشجر. عِلماً أنها مهزومة، يقودها شخصٌ لا رؤيا لديه ولا خطة واضحة".

وظهر أحمد في مقطع الفيديو مرتدياً زياً عسكرياً إلى جانب جنود في ما يبدو أنه إقليم عفر الذي شهد مواجهات في الأسابيع الأخيرة، بحيث تقدّم مقاتلو "جبهة تحرير شعب تيغراي" نحو منطقتَيْ عفر وأمهرة لمحاولة السيطرة على طريق استراتيجي يربط جيبوتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد أن الجيش وقوات خاصة من منطقة عفر سيطرت على بلدة شيفرا.

وأعلن آبي أحمد الثلاثاء أن النجاحات ستتكرّر على الجبهة الغربية أي في منطقة أمهرة.

ودفعت المخاوف من أن يصل متمردو "جبهة تحرير شعب تيغراي" إلى العاصمة الإثيوبية كلّا من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان ودول أخرى إلى الطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن.

ووصف الناطق باسم "جبهة تحرير شعب تيغراي" الانتصار العسكري الإثيوبي بأنه "مهزلة" يتخلّلها "مناورات سخيفة".

واندلعت الحرب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل آبي أحمد قوات إلى تيغراي للإطاحة بـ"جبهة تحرير شعب تيغراي"، في خطوة قال إنها للرد على هجمات ينفّذها عناصر الحركة ضد معسكرات للجيش.

وأسفر النزاع عن آلاف القتلى ونزوح مليوني شخص وبات مئات آلاف الأشخاص مهددين بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة.