شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية على الأرض تُحدِث تأثيراً في مسألة القدس المحتلة، وما تتعرض له من ممارسات إسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة لشنطوب في "المؤتمر الرابع للبرلمانيين من أجل القدس" بالعاصمة أنقرة، تحت عنوان "القدس خطّنا الأحمر" الذي تنظّمه جمعية ممثلي الأمة وبرعاية من البرلمان التركي.

وقال شنطوب: "إن مسألة القدس ليست عبارة عن أغنية أو شعار، يجب اتخاذ خطوات مدروسة ومؤثرة ومستدامة تجعل مسألة القدس واقعاً نعيشه في حياتنا وتنقله إلى الحيّز العملي".

وأشار إلى أن التذكير بمسألة القدس في الاجتماعات الدولية، باء بالفشل، مشدداً على ضرورة طرح أفكار ووضع استراتيجية ورسم خريطة طريق عملية على أساسها من أجل مسألة القدس.