أظهرت نتائج استطلاع رأي أنّ الشعب التركي يُفضّل شرب الشاي على شرب القهوة بنسبة كبيرة، حيث قال 87.8% من المستطلَعة آراؤهم إنهم يُفضّلون شرب الشاي مقابل 12.2% يُفضّلون شرب القهوة.

وأجرت شركة الأبحاث "Areda Survey" الاستطلاع لمعرفة ما إذا كان الناس في تركيا يُفضّلون الشاي أو القهوة. تحت عنوان "شاي أم قهوة؟ بحث ناقش اختيار المشروبات في تركيا".

وفي البحث الذي أُجري عبر الويب بمساعدة الكمبيوتر، قورن الشاي بالقهوة، والتي يستمتع بها بعض الأشخاص ويرى البعض الآخر أنها ضرورة. ليتوصل البحث إلى أن الأتراك يُفضّلون الشاي على القهوة.

وشملت العيّنة 1100 شخص استُطلعت آراؤهم من 19-22 نوفمبر/تشرين الثاني، وسُئلوا عن تفضيلهم للقهوة أم الشاي. وأجاب 87.8%من المشاركين أنهم يُفضّلون الشاي فيما قال 12.2% إنهم يُفضّلون القهوة.

وكشفت دراسة أُجريت في جامعة هارفارد مؤخراً أن الجهاز المناعي لمن يشربون الشاي بانتظام أقوى 5-6 مرات من الشخص العادي.

ووفقاً لدراسة أجراها علماء من جامعة ميلانو، فإن شرب 3 أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 50%. بينما أظهرت دراسة أخرى أُجريت في الولايات المتحدة أنّ شرب القهوة بكثرة ضار. وفقاً لهذا البحث ، لا يُنصح بشرب أكثر من 28 كوباً من القهوة في الأسبوع.