سياسة
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مباحثات تركية-إيطالية حول الأوضاع في ليبيا وأفغانستان
تناول وزير الخارجية التركي ونظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات على الساحة الإقليمية، مثل ليبيا وأفغانستان.
مباحثات تركية-إيطالية حول الأوضاع في ليبيا وأفغانستان
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الإيطالي العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا وأفغانستان / AA
30 نوفمبر 2021

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية، والأوضاع في ليبيا وأفغانستان.

جاء ذلك قُبيل مشاركة الوزيرين في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة اللاتفية ريغا، بحسب وكالة الأناضول.

وتناول جاوش أوغلو ودي مايو سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات على الساحة الإقليمية، مثل ليبيا وأفغانستان.

ومن المرتقب أن يتناول وزراء خارجية الحلف على مدى يومين، التطورات الأخيرة في ملفات دولية عديدة مثل روسيا، وبيلاروسيا، وأفغانستان، ومنطقة البلقان الغربية.

ومن المنتظر أن يعقد جاوش أوغلو، سلسلة لقاءات مع نظرائه على هامش القمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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