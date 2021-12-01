أعلن النظام السوري، الثلاثاء، ضبط أكثر من نصف طن من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، ضمن شحنة معكرونة كانت مُعدّة للتصدير إلى السعودية.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، عن مصدر في الجهات المختصة أنه "من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهرّبين والمتاجرين بالمخدرات أوقفت الجهات المختصة سيارة شاحنة نوع "إنترا" بريف دمشق، وبتفتيشها تبيّن أنها تحمل أكياساً من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت مُعدّة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غراماً لكل كيس وبوزن إجمالي يقارب الـ525 كيلوغراماً".

وأضاف المصدر أنّ المُهرِّبين كانوا قد رشّوا "مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المُدرّبة على كشف المواد المخدرة".

وأشار إلى أن المواد صودرت بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورّطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.