سياسة
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محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة
استبعدت محكمة ليبية، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب إعلام محلي.
محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة
حفتر يحشد مليشياته مجدداً بعد تراجع نسبي خلال الأسابيع الماضية / Reuters
30 نوفمبر 2021

قضت محكمة ليبية، الثلاثاء، باستبعاد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب إعلام محلي.

وبثّت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) مقطعاً مصوراً للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) قبول الطعن المقدَّم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

وأعلنت مفوضيّة الانتخابات في بيان، أنّ "طلبات الترشّح المُرفَقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المُقدَّمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أنّ طلب المترشّح قد قُبل".

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلّح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المُعتَرف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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