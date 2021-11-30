سياسة
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الرئيس التركي يتوقّع نمو اقتصاد بلاده 10% كحد أدنى خلال العام الحالي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نمو اقتصاد البلاد سيبلغ 10% كحد أدنى، خلال العام الحالي.
الرئيس التركي يتوقّع نمو اقتصاد بلاده 10% كحد أدنى خلال العام الحالي
أردوغان: لن تتسامح مع من يسعون لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار / AA
30 نوفمبر 2021

توقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد 10% كحدٍّ أدنى، خلال العام الحالي.

جاء ذلك في لقاء تليفزيوني مع قناة TRT1 الحكومية.

وقال الرئيس أردوغان: "نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 10% كحد أدنى".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج مِن هذه الدوامة".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان أن الفائدة سبب والتضخّم نتيجة، "ونخفّض حالياً الفائدة وسنرى معاً انخفاض التضخم أيضاً إن شاء الله".

وأردف مخاطباً المستثمرين الأجانب: "حان وقت الاستثمارات طويلة الأجل، ومن ينفّذ هكذا استثمارات في تركيا يربح دائماً".

واستطرد قائلاً: "نواجه مضاربات في الفائدة والعملات الأجنبية، ونحن فقط من يستطيع منع ذلك".

ولفت أردوغان إلى أن الاقتصاد التركي يتمتّع بقوة وقدرات تمكّنه من التصدي للتهديدات الاقتصادية.

وقال أيضاً: "سنشهد لغاية الانتخابات المقبلة عام 2023، تعافي الليرة وتراجع التضخم نتيجة لتقليص نسبة الفائدة".

وأشار إلى أن هدف حكومته توفير الراحة للشعب والتجار عبر نسبة فائدة منخفضة وتوفير المزيد من الاستثمارات.

وأكد أنّ حكومته لن تتسامح مع من يسعون لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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