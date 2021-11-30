سياسة
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أردوغان: سأزور الإمارات في فبراير وماكرون تملص من مسؤولية دعم إرهابيي سوريا
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، حواراً صحفياً مع شبكة قنوات TRT التركية، تناول فيه عدداً من القضايا الخارجية أبرزها العلاقات مع الإمارات ودول الخليج، والإرهاب في سوريا.
أردوغان: سأزور الإمارات في فبراير وماكرون تملص من مسؤولية دعم إرهابيي سوريا
حوار تليفزيوني أجراه الرئيس التركي مع شبكة قنوات TRT التركية تناول فيه عدداً من الملفات الداخلية والخارجية / TRT
30 نوفمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه يعتزم زيارة الإمارات في فبراير/شباط المقبل، وأضاف: "سوف نحسّن العلاقات مع السعودية وسنشهد تطورات مع مصر في المستقبل القريب".

جاء ذلك في حوار تليفزيوني أجراه الرئيس التركي مع شبكة قنوات TRT التركية، تناول فيه عدداً من الملفات الداخلية والخارجية.

وأشار أردوغان إلى أن خطوة التقارب التي اتخذتها تركيا مع الإمارات "مهمة وتاريخية، وهناك اتفاق بنحو 11 مليار دولار وخطوات أخرى مهمة".

وأضاف أردوغان: "سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل، وفيما يخصّ علاقاتنا مع مصر فإنها متواصلة على مستوى الوزراء ويمكن أن تُحدِث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص أيضاً".

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إن من أهم المشاكل التي يعانيها المجتمع السوري هو "الدعم الذي تُقدّمه بعض الدول للتنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى تنظيمي YPG/PYD/PKK و"داعش" الإرهابيين.

وتابع: "تنظيم PKK/PYD الإرهابي في سوريا يحظى بدعم دول مختلفة".

وأشار إلى أن الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في سوريا هي "مِن دعم شركة لافارج الفرنسية التي زودتهم بالإسمنت"، مؤكداً أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون "حاول التملّص من المسؤولية".

وكان فيلم وثائقي بعنوان "المصنع"، أنتجته شبكة TRT، قد سلّط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا، بتنظيمي PKK وداعش الإرهابيين في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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