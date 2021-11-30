سياسة
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تويتر يحظر نشر صور لأشخاص دون موافقتهم
يعتزم موقع تويتر، حذف الصور ومقاطع الفيديو المنشورة لأشخاص آخرين، دون موافقتهم.
تويتر يحظر نشر صور لأشخاص دون موافقتهم
تويتر يحظر نشر صور لأشخاص دون موافقتهم / AP
30 نوفمبر 2021

أعلن موقع تويتر، الثلاثاء، أنه لن يسمح بمشاركة وسائط شخصية مثل الصور ومقاطع الفيديو على منصّته، دون موافقة صاحبها.

وتحظر سياسة الخصوصية للموقع مشاركة معلومات الآخرين الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.

وقال الموقع في بيان: "عندما يبلغنا الأشخاص الواردون في الصور أو المقاطع المصورة أو ممثل مفوّض عنهم بأنهم لا يوافقون على نشرها، سنحذفها".

وتنحّى المؤسس المشارك لتويتر، جاك دورسي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، أمس الاثنين، مسلّماً زمام الأمور لرئيس التكنولوجيا باراج أجراوال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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