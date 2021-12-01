أعلن جراح القلب التركي العالمي الشهير، محمد أوز، عزمه الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

جاء ذلك في مقالة كتبها الطبيب التركي (61 عاماً) الذي يعيش في الولايات المتحدة، ونشرتها الثلاثاء، صحيفة "واشنطن إكزامنر"، الأمريكية، حيث أعلن فيها أنه سينخرط في الحياة السياسية بالبلاد.

وأوضح أوز أنه سيتسابق من أجل الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا لصالح الحزب الجمهوري.

وعن دوافع هذه الخطوة، قال الطبيب العالمي: "نحن غاضبون من حكومتنا ومن بعضنا البعض. لم نتمكن من إدارة الأزمات بشكل فعّال مثل الأجيال الماضية، ولا سيما خلال فترة تفشي كورونا، وهذا هو السبب في أنني أرشّح نفسي لمجلس الشيوخ، وذلك للمساعدة في إيجاد الحلول".

يُشار إلى أن الطبيب أوز، من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيّيْن، وهو جرّاح قلب ومؤلّف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي على برنامج "أوبرا وينفري" (Oprah Winfrey show)، وتقديمه برنامج "ذا دكتور أوز شو" (The Dr. Oz show).