سياسة
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رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال أسلحة نووية روسية على أراضينا
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها، في حال نشر الناتو أسلحة نووية في بولندا.
رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال أسلحة نووية روسية على أراضينا
لوكاشينكو: سنعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضينا إذا نشر الناتو أسلحة نووية في بولندا / Reuters
1 ديسمبر 2021

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، إن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها، إذا نشر الناتو أسلحة نووية في بولندا.

جاء ذلك في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، علّق فيه لوكاشينكو على تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، الذي قال إنه "قد يلجأ إلى نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، في حال رفضت ألمانيا ذلك على أراضيها".

وحول ذلك قال لوكاشينكو: "في تلك الحالة، سأعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروس".

وتابع: "سنتّفق بشأن النوع، سيكون السلاح النووي الأكثر فعالية عند مثل هذا التماس، ونحن في الأراضي البيلاروسية مستعدون لذلك".

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في أواخر عام 1991، كانت هناك عشرات الرؤوس القتالية الخاصة بصواريخ "توبول" الاستراتيجية، بالإضافة إلى أكثر من ألف رأس نووي تكتيكي، وسُحبت من أراضي البلاد عقب انضمام مينسك إلى معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.

وتخلّصت بيلاروسيا من الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمن تلقتها مينسك من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، التي وثّقت التزاماتها الشأن في مذكرة بودابست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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