سياسة
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"لن يوقف انتشار أوميكرون".. الصحة العالمية تحذّر من قرارات منع السفر
حذّرت منظمة الصحة العالمية مِن أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة الجديدة أوميكرون، لافتة إلى أن هذه القرارات "يمكن أن تؤثّر سلباً على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة".
"لن يوقف انتشار أوميكرون".. الصحة العالمية تحذّر من قرارات منع السفر
اعتبرت المنظمة أنّ "حظر السفر العام لن يمنع تفشّي المتحوّرة على مستوى العالم، وهو يضع عبئاً ثقيلاً على سير الحياة وسبل العيش" / AA
1 ديسمبر 2021

حذّرت منظّمة الصحة العالمية، الثلاثاء، مِن أنّ حظر السفر لن يوقف انتشار المتحوّرة "أوميكرون"، لكنّها نصحت الأشخاص المعرَّضين لخطر المرض الشديد أو الموت إذا ما التقطوا العدوى، بعدم السفر إلى مناطق تشهد تفشياً للفيروس.

وقالت المنظمة، إنّ "الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنّه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى سارس أو كوفيد، والذين يواجهون خطراً مرتفعاً بالإصابة بمرض شديد والموت، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي تأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالاً سريعاً للفيروس".

وأوضحت أنّه حتّى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، "وضعت 56 دولة إجراءات تتعلّق بالسفر، تهدف إلى تأخير انتقال المتحوّرة الجديدة إليها".

واعتبرت المنظمة أنّ "حظر السفر العام لن يمنع تفشّي المتحوّرة على مستوى العالم، وهو يضع عبئاً ثقيلاً على سير الحياة وسبل العيش".

وأضافت أنّ مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثّر سلباً على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة، عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".

واتّخذت عدة دول قرارات بمنع الرحلات، خصوصاً تلك الآتية من جنوب إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحوّرة الجديدة أول مرة.

وبصورة أعمّ، دعت المنظمة جميع المسافرين إلى "توخّي اليقظة" والتطعيم واتّباع قواعد الصحّة العامة بغضّ النظر عمّا إذا كانوا قد تلقّحوا أم لا، ولا سيّما باستخدام الأقنعة الواقية والتزام تدابير التباعد الجسدي وتجنّب الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية.

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، دعا الأحد، إلى "إبقاء الحدود مفتوحة" بعد أن ناشدت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي "الرفع الفوري والعاجل" لقيود السفر المفروضة عليها بعد رصد المتحورة أوميكرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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