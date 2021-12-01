سياسة
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هل تنجح واشنطن في تهدئة التوترات مع الرياض بشأن أسعار النفط؟
أفاد موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع مع السعودية، للتوافق حول أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة.
هل تنجح واشنطن في تهدئة التوترات مع الرياض بشأن أسعار النفط؟
رفضت منظمة الدول المصدِّرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، زيادة إنتاج النفط لمواجهة تضخّم أسعار البترول / Getty Images
1 ديسمبر 2021

تسعى واشنطن إلى تركيز العلاقات مع الرياض في مجال الطاقة، في محاولة لتهدئة التوتر بعد ارتفاع أسعار النفط، وفق ما أفاد موقع "بلومبيرغ" الأمريكي.

والثلاثاء، عقد كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، عاموس هوشستين، سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الطاقة في الشرق الأوسط، من ضمنهم وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

جاء ذلك بعد رفض منظمة الدول المصدِّرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، زيادة إنتاج النفط لمواجهة تضخّم أسعار البترول، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتخاذ قرار "تاريخي" بإطلاق 50 مليون برميل من الاحتياطي الأمريكي، في محاولة لخفض الأسعار.

من جانبه، أوضح هوكستين: "لقد ناقشنا المجالات التي يمكن للولايات المتحدة والسعودية التعاون فيها، للاستثمار في تحوّل الطاقة، والتعاون لبناء هندسة الطاقة النظيفة".

وذكرت "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادر مطّلعة على الاجتماعات، أن واشنطن أعربت عن دعمها لقرارات منظمة أوبك، لكن مع الاتفاق على التشاور مستقبلاً حول ديناميكيات السوق.

وبعد تراجع أسعار النفط بأكثر من 15 دولاراً للبرميل جراء مخاوف عالمية من ظهور متحورة "أوميكرون" الجديدة، تجتمع "أوبك+"، غداً الخميس، لمناقشة سياسات إنتاج النفط للعام الجديد 2022.

وستُناقش المنظمة استمرارية الخطط السابقة بشأن زيادة الإنتاج الشهرية بمقدار 400 ألف برميل يومياً، أم ستؤجّل تلك الخطط لتقييم السوق أولاً بعد انخفاض الأسعار وتطورات الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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