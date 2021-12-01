نقلاً عن حوار صحفي نادر، قالت "لوبوان" الفرنسية، إن موظفي المخابرات البريطانية عندما يجدون وثيقة مكتوبة باللون الأخضر، يعرفون على الفور مصدرها. حيث يُدوّن رئيس المخابرات البريطاني ريتشارد مور ملاحظاته بهذا اللون المُحدّد للغاية، سواء بخطّ اليد أو على جهاز الكمبيوتر، وذلك احتراماً لتقليد يعود تاريخه إلى أكثر من قرن.

وأكد مور، خلال مقابلة صحفية على راديو "BBC4"، أن هذه العادة راسخة في حياته اليومية. إذ تُمثّل الكتابة باللون الأخضر، بالنسبة لرئيس المخابرات السرية البريطانية "MI6"، تكريماً لمانسفيلد سميث كومينغ، مؤسس "MI6" وأول مدير لها في عام 1909.

وقد عُرف مانسفيلد سميث كومينغ، بكتابته المذكّرات بالحبر الأخضر فقط، وهي عادة غريبة يحافظ عليها جميع المديرين في وكالة المخابرات في لندن.

وتلفت لوبوان إلى أنّ وكالة الاستخبارات السرية البريطانية (MI6) لا تكشف عادة عن نفسها علناً إلى الجمهور، كما أن ريتشارد مور لم يسبق له إجراء أيّ مقابلة صحفية، إلا أنه قد صرّح في هذه المرة خلال أول لقاء صحفي نادر له، قائلاً: "في الديمقراطية الحديثة، من المهم أن آتي وأتبادل بعض الأفكار حول ما يقوم به جهازنا، والتحديات التي نواجهها وكيف سيتعيّن علينا التغيير لمواجهة هذه التحديات".

وألقى بعد مقابلته الإذاعية، خطاباً مهماً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، متحدثاً عن تحديات التجسس في ظلّ التطورات التكنولوجية ومع صعود الصين.