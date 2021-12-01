سياسة
2 دقيقة قراءة
عائلة مغربية تُفاجأ بجثمان جزائرية يصل المغرب بدلاً من جثمان فقيدتها.. كيف؟
تفاجأت عائلة مغربية كانت تنتظر جثمان فقيدتها القادم من باريس إلى مطار المسيرة بمدينة أغادير، بوصول جثمان سيدة جزائرية بدلاً منه في حادثة غريبة من نوعها، وفق صحيفة "هسبريس".
عائلة مغربية تُفاجأ بجثمان جزائرية يصل المغرب بدلاً من جثمان فقيدتها.. كيف؟
 أكد مسؤولو الشركة المكلّفة بنقل الجثامين بأنّ خطأً جرى في عملية الترحيل - أرشيفية / Getty Images
1 ديسمبر 2021

تفاجأت عائلة مغربية كانت تنتظر جثمان فقيدتها القادم من باريس إلى مطار المسيرة بمدينة أغادير، بوصول جثمان سيدة جزائرية بدلاً منه في حادثة غريبة من نوعها، وفق صحيفة "هسبريس".

واكتشفت العائلة أن التابوت الذي من المفترض أن يحمل جثمان قريبتها المغربية، يضمّ جثمان مواطنة جزائرية توفيت في فرنسا، وكانت تنتظر الترحيل إلى بلدها الجزائر.

ولم يتبدد ذهول العائلة المغربية إلا بعد أن أكد مسؤولو الشركة المكلّفة بنقل الجثامين بأن خطأً جرى في عملية الترحيل، حيث نُقلت جثة المتوفية المغربية نحو الجزائر، بينما رُحّلت جثة الجزائرية بالخطأ نحو المغرب.

ووفق "هسبريس"، نُقل بعد ذلك جثمان المواطنة الجزائرية جواً إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، تمهيداً لنقله إلى مطار الجزائر، مروراً بأحد المطارات الأوروبية، وذلك بسبب عدم وجود رحلات مباشرة بين المغرب والجزائر بعدما قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

في المقابل، تنتظر عائلة الفقيدة المغربية تأمين السلطات الجزائرية نقل جثمان فقيدتهم إلى أوروبا كمحطة أولى قبل ترحيله إلى المغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us