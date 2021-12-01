سياسة
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المغرب يدفع 22 مليون دولار مقابل الحصول على مُسيّرات انتحارية من إسرائيل
كشفت تقارير صحفية أن المغرب اشترى مؤخراً طائرات مُسيّرة بدون طيار من إسرائيل، وذلك كجزء من اتفاق التطبيع بين البلدين.
المغرب يدفع 22 مليون دولار مقابل الحصول على مُسيّرات انتحارية من إسرائيل
طائرة بدون طيار من طراز هاروب "Harop" / Others
1 ديسمبر 2021

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الصناعات الجوية الإسرائيلية قد تلقّت 22 مليون دولار هذا العام في صفقة مع المغرب. وذلك بناء لما ورد في عدة تقارير أجنبية سابقة، أكدت أن إسرائيل ستبيع للمغرب ذخائر "هاروب" المُسيّرة والمعروفة باسم طائرات "كاميكازي" بدون طيار.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "Defense News" الأسبوعية، خلال الشهر الماضي، استناداً إلى مصادر مختلفة في المغرب، أن إسرائيل تعتزم بيع هذه الطائرات بدون طيار للبلاد كجزء من اتفاقية التطبيع بين البلدين.

وقد نشر موقع "أفريكا إنتليجنس" أيضاً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن إسرائيل والمغرب يخططان لمشروع مشترك في المغرب لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار.

ووفقاً لتقرير "هآرتس" فإنطائرة "IAI Harop"بدونطيار، هي عبارة عن طائرة "انتحارية" غير مأهولة يبلغ طولها نحو 2.5 متر فيما يُقدّر طول جناحيها بثلاثة أمتار.

ويستخدم هذه الطائرة كلٌّ مِن إسرائيل والهند وأذربيجان. ويمكن أن تحمل نحو 20 كيلوغرام من المتفجرات، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجوّ لمدة تصل إلى سبع ساعات.

وكان وزيرالدفاعالإسرائيليبينيغانتسقدزارالمغرب الأسبوع الماضي، ووقّع اتفاق تعاون أمني مع نظيره المغربي، عبد اللطيف الوديي، وذلك بعد عام من إعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية بشكل رسمي، تتضمن أيضاً توقيع صفقات أسلحة بينهما والترويج لها.

واستناداً لما ورد في التقارير المالية الصادرة عن معهد صناعة الطيران، والتي قُدّمت خلال الأسبوع الماضي إلى بورصة تل أبيب، فقد سجّل قسم الطائرات عائدات بلغت نحو 12 مليون دولار، في الربع الثالث من عام 2021، فيما قُدّرت بـ10 ملايين دولار خلال الربع الثاني من السنة.

وأكدت مصادر مطّلعة، لصحيفة "هآرتس" أن هذه الصفقات تُعتبر جديدة مع المغرب. حيث أنّ قسم الطائرات لم يبِع أيّ شيء لإفريقيا بين عامي 2019 و2020.

مصدر:TRT عربي
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