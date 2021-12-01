سياسة
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دعوى قضائية تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسرقة.. ما القصة؟
رفع أعضاء حزب "البيت اليهودي"، دعوى قضائية ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يتهمونه بالسرقة ويطالبونه بردّ مبلغ 28 مليون شيكل للحزب.
دعوى قضائية تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسرقة.. ما القصة؟
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعدد من أعضاء حزبه "يمينا" / AA
1 ديسمبر 2021

قدّم أعضاء حزب "البيت اليهودي"، الثلاثاء، دعوى قضائية ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعدد من أعضاء حزبه "يمينا"، لاتهامه بشبهة فساد مالي.

جاء ذلك في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، التي أفادت بأنّ أعضاء حزب "البيت اليهودي"، طالبوا بمقاضاة بينيت وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وعضو الكنيست نير أورباخ.

وتضمّنت الدعوى القضائية، اتهاماً بتحويل مبالغ كبيرة من ميزانية حزب "البيت اليهودي" إلى طرف ثالث غير معروف، دون وجود وثائق تدعم ذلك الاتهام.

وطالب أعضاء الحزب بإعادة مبلغ 28 مليون شيكل، وهو قيمة الأموال المُحوَّلة وفق زعمهم، بحسب الصحيفة العبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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