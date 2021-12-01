سياسة
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تجنباً للحرب.. الرئيس الأوكراني يدعو إلى "مفاوضات مباشرة" مع موسكو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا بهدف "وقف الحرب" في شرق بلاده، في ظل تصاعد التوتر مع موسكو. من جهة أخرى يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيره الروسي لمناقشة التوتر المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا.
تجنباً للحرب.. الرئيس الأوكراني يدعو إلى "مفاوضات مباشرة" مع موسكو
زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان: لن نكون قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات مباشرة مع روسيا / AFP
1 ديسمبر 2021

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا بهدف "وقف الحرب" في شرق بلاده، في ظل تصاعد التوتر مع موسكو المتّهمة بالتحضير لغزو.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان "علينا أن نقول الحقيقة، وهي أننا لن نكون قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات مباشرة مع روسيا". وتخوض كييف حربا منذ العام 2014 مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان جميع القوى السياسية في البلاد إلى توحيد الصفوف لإعادة الأراضي الاوكرانية إلى سيطرة كييف. وتابع "دعونا نناضل من أجل ذلك، من أجل هذه الأراضي، بكل إمكاناتنا، يدا بيد".

من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في ستوكهولم الخميس، لمناقشة التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

ويزور أنتوني بلينكن العاصمة اللاتفية ريغا الأربعاء، لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي المخصص بجزء كبير منه لهذه التوترات الجديدة. وخلال الاجتماع طالب الوزير الأوكراني الحلف بتقديم "حزمة ردع" ضد روسيا التي تشتبه كييف والغرب في تحضيرها لغزو محتمل لأوكرانيا.

وتستنكر كل من أوكرانيا والغرب منذ أسابيع التحركات "غير العادية" للقوات الروسية عند الحدود مع جارتها للمرة الثانية هذا العام، وقد حذرت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة" لأي عدوان روسي.

وتنفي روسيا باستمرار وجود أي مسعى في هذا الاتجاه واتهمت أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بزيادة "الاستفزازات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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