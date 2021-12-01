قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن هناك محادثات هاتفية مرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول الأزمة بين موسكو وكييف.

وأضاف في كلمة بمجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، أن العلاقات التركية الروسية قائمة على الصداقة وتتواصل بشكل جيد، لافتاً إلى أنه يجري التحضير لاتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي.

وأعرب عن اعتقاده بأن المحادثات الهاتفية بين الزعيمين، ستشهد أيضاً مناقشة الوساطة التركية في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

والاثنين، وفي رده على سؤال حول إمكانية لعب تركيا دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، أكد الرئيس أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب إحلال سلام في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأتراك شبه جزيرة القرم.

وشدد أردوغان في تصريح خلال عودته من زيارة خارجية، على أن أنقرة ترغب بالمشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".