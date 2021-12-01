سياسة
2 دقيقة قراءة
مباحثات مرتقبة بين أردوغان وبوتين حول الأزمة الأوكرانية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن محادثات هاتفية مرتقبة بين الرئيس التركي ونظيره الروسي، لمناقشة التوتر المتصاعد بين موسكو وكييف.
مباحثات مرتقبة بين أردوغان وبوتين حول الأزمة الأوكرانية
مباحثات مرتقبة بين أردوغان وبوتين حول الأزمة الأوكرانية / AA
1 ديسمبر 2021

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن هناك محادثات هاتفية مرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول الأزمة بين موسكو وكييف.

وأضاف في كلمة بمجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، أن العلاقات التركية الروسية قائمة على الصداقة وتتواصل بشكل جيد، لافتاً إلى أنه يجري التحضير لاتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي.

وأعرب عن اعتقاده بأن المحادثات الهاتفية بين الزعيمين، ستشهد أيضاً مناقشة الوساطة التركية في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

والاثنين، وفي رده على سؤال حول إمكانية لعب تركيا دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، أكد الرئيس أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب إحلال سلام في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأتراك شبه جزيرة القرم.

وشدد أردوغان في تصريح خلال عودته من زيارة خارجية، على أن أنقرة ترغب بالمشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us