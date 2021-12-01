سياسة
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1.1 مليون سائح استقبلتهم إسطنبول الشهر الفائت.. أيّ الجنسيات أكثر إقبالاً؟
ولاية إسطنبول التركية تستقبل أكثر من مليون ومئة ألف سائح خلال أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وهو أعلى معدّل شهري منذ عامين. وحلّ الإيرانيون في المركز الأول بين الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، تلاهم الروس ثم الألمان.
1.1 مليون سائح استقبلتهم إسطنبول الشهر الفائت.. أيّ الجنسيات أكثر إقبالاً؟
قدِم إلى إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول مليون و148 ألفا و689 زائراً  / Reuters
1 ديسمبر 2021

استقبلت ولاية إسطنبول التركية، أكثر من مليون ومئة ألف سائح خلال أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وهو أعلى معدّل شهري منذ عامين.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فقد استقبلت المدينة 6 ملايين و982 ألفا و691 زائراً، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت وحده، استقبلت إسطنبول مليوناً و152 ألفاً و771 سائحاً، بزيادة بلغت 116%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وقدِم إلى إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول، مليون و148 ألفاً و689 زائراً عبر الخطوط الجوية، فيما زارها 4 آلاف و82 سائحاً عبر الرحلات البحرية.

وحلّ الإيرانيون في المركز الأول بين الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، وذلك بواقع 102 ألف و220 سائحاً، تلاهم الروس بـ101 ألف و21، ثم الألمان 98 ألفا و251 زائراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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