قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نموّ تركّز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وأوضح أردوغان أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة تمضي خلالها في مسيرتها مع استراتيجية نموّ تركّز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، مبيناً أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ في يوم وليلة.

وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات الـ19 الماضية، كانت بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية.

عقب ذلك كشف الرئيس التركي أن حكومته ستعلن في الأيام القادمة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، عقب كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية".

وأشار أردوغان إلى زيادة قادمة لرواتب الأطباء الاختصاصيين بقيمة 5 آلاف ليرة، والعامِّين بألفين و500 ليرة (الدولار يساوي نحو 13 ليرة).

وحول تدخُّل البنك المركزي التركي في ما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية، أكد أردوغان أن هذا الأمر من صلاحيات البنك.