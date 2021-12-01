قضت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء، برفض طعن مقدَّم ضدّ ترشح عبد الحميد الدبيبة لانتخابات الرئاسة في ليبيا، وفق إعلام محلي.

ونقلت منصة فواصل (خاصة) خبراً مفاده أن "لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس قبلت الاستئناف المقدّم من المترشح عبد الحميد الدبيبة ضد طعن المترشح فتحي باشاغا".

وأوضحت أنه بهذا "يكون عبد الحميد الدبيبة ضمن قائمة المترشحين للرئاسة".

فيما أكّدت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) أن المحكمة قضت "نهائياً بعودته (الدبيبة) إلى السباق الرئاسي".

والأحد تَقدَّم المترشح للرئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بطعون ضد منافسه الدبيبة، منها ما يتعلق بامتلاكه جنسية أجنبية.

ووُلِد الدبيبة رئيس الحكومة الحالية في مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربيّ البلاد، وله قاعدة شعبية كبيرة وفق مراقبين.

وتَمكَّن الدبيبة من إحداث تغييرات في الوضع المعيشي للمواطن منذ أن تولى منصبه في 16 مارس/آذار الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" تضمّ 73 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، بينهم خليفة حفتر، إضافة إلى أخرى شملت 25 مستبعداً منهم سيف الإسلام القذافي.

والثلاثاء قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين، حسب إعلام محلي.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلَّح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.