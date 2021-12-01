أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الأربعاء، رفع توقعاتها لنمو الاقتصادي التركي إلى 9% بنهاية 2021.

وأضافت المنظمة في تقرير حول المعطيات الاقتصادية العالمية، أنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصادي التركي، بعد أن كانت توقعت نموه بنسبة 8.4% بنهاية العام الحالي.

كما عدّلت المنظمة الدولية توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل، إذ رفعته من 3.1% إلى 3.3 بالمئة، فيما توقّعت نموّه 3.9 بالمئة خلال عام 2023.

وكانت "التعاون الاقتصادي والتنمية" توقّعت في سبتمبر/أيلول الماضي نمو اقتصاد تركيا 8.4% بنهاية العام الجاري، قبل أن تعدّله في تقريرها الصادر اليوم لترفعه إلى 9%.

والثلاثاء كشفت هيئة الإحصاء التركية عن نمو اقتصاد البلاد 7.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020.