حذّر ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا الأربعاء، من استخدام القوة مع جارتها أوكرانيا، وقال لرويترز إن موسكو تعلم أنها ستدفع ثمناً باهظاً لأي عدوان تشنُّه، عبر فرض عقوبات عليها وإجراءات أخرى سيتخذها الغرب.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة بمؤتمر "رويترز نكست": "قلناها جميعاً بوضوح شديد، إن الثمن الذي سيتعين دفعه سيكون باهظاً، وستكون العقوبات ضمن الخيارات".

وأضاف: "أعتقد أن من الواضح تماماً أن روسيا تعرف بالفعل أنها ستدفع ثمناً أكبر".

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق وسط أدلّة على أن روسيا وضعت خططاً لتحركات عدائية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مضيفاً أن الخطط الروسية تشمل جهوداً لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل بجانب عمليات عسكرية ضخمة.

وأضاف بلينكن للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي: "في الأسابيع الأخيرة كثفت روسيا خططها لشنّ عمل عسكري محتمَل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر عشرات آلاف القوات القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية".

ويُنتظر أن يلتقي بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف في ستوكهولم الخميس، وسط تجدد التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أعلن الأربعاء مسؤول أمريكي.

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي الوزير الروسي بعد اجتماع في العاصمة السويدية على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

ويزور أنتوني بلينكن العاصمة اللاتفية ريغا الأربعاء لحضور اجتماع حلف شمال الاطلسي المخصص جزء كبير منه لهذه التوترات الجديدة.

وطالب الوزير الأوكراني الذي كان حاضراً خلال هذا الاجتماع، الحلف الأربعاء بتقديم "حزمة ردع" ضد روسيا التي تشتبه كييف والغرب في تحضيرها غزواً محتملاً لأوكرانيا.

ويستنكر كل من أوكرانيا والغرب منذ أسابيع التحركات "غير العادية" للقوات الروسية عند الحدود مع جارتها للمرة الثانية هذا العام، وحذّرَت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة" لأي عداون روسي.

واتّهمت موسكو بدورها كييف الأربعاء بحشد قوات في شرق البلاد.