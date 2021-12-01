سياسة
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جاوش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في لاتفيا
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة اللاتفية ريغا، مستقبل العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية.
جاوش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في لاتفيا
وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يجتمعان لبحث مستقبل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية / AA
1 ديسمبر 2021

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء في العاصمة اللاتفية ريغا، حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقُبيل اللقاء أعرب جاوش أوغلو في تصريح للصحفيين، عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجدداً .

وأضاف جاوش أوغلو أنه سيبحث عديداً من القضايا مع نظيره الأمريكي، وأن اللقاء سيكون بمثابة استمرار للمباحثات حول قضايا وقرارات ناقشها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في روما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصرّح جاوش أوغلو بأن الطرفين الحليفين في الناتو، سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل أوكرانيا وليبيا وسوريا وأفغانستان.

من جهته أعرب بلينكن عن سعادته بلقاء جاوش أوغلو مرة أخرى.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وتركيا، كبلدين حليفين في الناتو، ناقشا الوضع في أوكرانيا وغرب البلقان والقوقاز أمس، وسيواصلان المحادثات في ريغا.

وأشار أيضاً إلى أنه ستتاح لهما الفرصة لمناقشة قضايا التعاون والقضايا الإقليمية بين تركيا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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