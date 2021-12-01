سياسة
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مسؤول تركي: بلادنا مُنعت من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو
قال مسؤول تركي  إن بلاده كانت تريد التعاون مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي، لكنها مُنعَت من ذلك.
مسؤول تركي: بلادنا مُنعت من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو
قايماقجي: تركيا مُنعت من المشاركة في عملية "إيريني" لإنفاذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
1 ديسمبر 2021

صرّح نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي الأربعاء، بأن بلاده كانت تريد التعاون مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي، لكنها مُنعَت من ذلك.

جاء ذلك في رد على اتهامات سفير فرنسا السابق في الولايات المتحدة وإسرائيل جيرار آرو، ووزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويسو، بأن تركيا لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو.

وأوضح قايماقجي في تغريدة عبر تويتر، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عارض مشاركة تركيا في وكالة الدفاع الأوروبية ومهامّ سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP)، ومنظمة التعاون المنظم الدائم (PESCO)، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تركيا مُنعَت أيضاً من المشاركة في عملية "إيريني" لإنفاذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار إلى مبادرات التعاون التركية، مضيفاً: "مَن لا يريد التعاون؟".

ولفت إلى سياسات الاتحاد الأوروبي المنحازة بخصوص جزيرة قبرص، مؤكداً أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكّل انتهاكاً للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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