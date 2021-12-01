قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الأربعاء، إن "العملية الانتخابية الحالية تفتقر إلى أي أسس للنجاح، سواء من الناحية القانونية أو النواحي الإجرائية".

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في العاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وأفاد المشري بأن "المجلس الأعلى يعتقد أن هذه الانتخابات (مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري) لن تصل إلى محطتها الأخيرة، وهي التسليم والقبول".

وأضاف أن "هذه الانتخابات ستمرّ بعديد من المحطات والعقبات، والمجلس عاكف على إيجاد حلول لهذه العقبات لإجراء انتخابات سليمة ومقبولة تؤدي إلى الاستقرار".

وبينما تقترب الانتخابات، تتواصل خلافات حول قانونَي الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "قائمة أولية" تضمّ 73 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعَداً، منهم سيف الإسلام القذافي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قضت محكمة استئناف طرابلس برفض طعن مقدَّم ضد ترشُّح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لانتخابات الرئاسة، وفق إعلام محلي.

والأحد تَقدَّم المرشح للرئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بطعون ضد الدبيبة، منها ما يتعلق بحمله جنسية أخرى (لم يحددها).

فيما قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) الثلاثاء، باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين، حسب إعلام محلي.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلَّح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.