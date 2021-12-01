بدأ ناشطو أبرز حزب يميني فرنسي "الجمهوريون" التصويت اعتباراً من الأربعاء لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية، على أمل إطلاق دينامية تتيح للمرشح الوصول إلى الدورة الثانية.

والحزب وريث حركة ديغول في حقبة ما بعد الحرب الذي كان على مدى نحو 60 عاما أبرز حزب في الحكومة، لم يتجاوز بعد مسألة عدم وصول مرشحه إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية عام 2017، في سابقة في الجمهورية الخامسة.

وقبل نحو أربعة أشهر من الدورة الأولى تتوقع استطلاعات الرأي نكسة أخرى لهذا الحزب، وتشير إلى أن مرشحه بغضّ النظر عمن كان، سيحلّ خلف المرشحَين اللذين وصلا إلى المرحلة النهائية في 2017، الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أو حتى مرشح اليمين المتطرف المثير للجدل إريك زمور الذي دخل السباق للتو.

مع نحو 140 ألف مقترع بينهم 40% من الأعضاء الجدد، تبدو هذه الانتخابات التمهيدية التي ستُعرَف نتيجتها بعد ظهر السبت مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يظهر أي مرشح متقدماً على الآخرين بين المرشحين الخمسة.

والمرشحون هم المفاوض الأوروبي السابق في ملفّ بريكست ميشال بارنييه، ورئيسا منطقة أعالي فرنسا (شمال) كزافييه برتران، ومنطقة باريس فاليري بيكريس، والنائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إريك شيوتي، والوجه الجديد فيليب جوفان رئيس الطوارئ في مستشفى باريسي كبير.

بعد أربع ساعات على فتح الدورة الأولى من هذا الاقتراع الإلكتروني بلغت نسبة المشاركة 25,4% عند الساعة 11:00ت.غ حسب الحزب.

من المرتقَب تنظيم الدورة الثانية من الجمعة إلى السبت عند الساعة 13:00ت.غ.

وقبل نهاية الحملة الرسمية مساء الثلاثاء، تَمكَّن المرشحون من عرض برامجهم خلال مناظرة أخيرة، واعتبروا أن ترشيح إريك زمور في اليوم نفسه كان هدفه التشويش على حملتهم.