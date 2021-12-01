سياسة
2 دقيقة قراءة
أبرز حزب يميني فرنسي يبدأ اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية.. من المتنافسون؟
بدأ أبرز حزب يميني فرنسي التصويت اعتباراً من الأربعاء لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية، على أمل إطلاق دينامية تتيح للمرشح الوصول إلى الدورة الثانية. فمَن أبرز المتنافسين؟
أبرز حزب يميني فرنسي يبدأ اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية.. من المتنافسون؟
لا يظهر أي مرشَّح متقدماً على بقية المرشَّحين الخمسة / AFP
1 ديسمبر 2021

بدأ ناشطو أبرز حزب يميني فرنسي "الجمهوريون" التصويت اعتباراً من الأربعاء لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية، على أمل إطلاق دينامية تتيح للمرشح الوصول إلى الدورة الثانية.

والحزب وريث حركة ديغول في حقبة ما بعد الحرب الذي كان على مدى نحو 60 عاما أبرز حزب في الحكومة، لم يتجاوز بعد مسألة عدم وصول مرشحه إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية عام 2017، في سابقة في الجمهورية الخامسة.

وقبل نحو أربعة أشهر من الدورة الأولى تتوقع استطلاعات الرأي نكسة أخرى لهذا الحزب، وتشير إلى أن مرشحه بغضّ النظر عمن كان، سيحلّ خلف المرشحَين اللذين وصلا إلى المرحلة النهائية في 2017، الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أو حتى مرشح اليمين المتطرف المثير للجدل إريك زمور الذي دخل السباق للتو.

مع نحو 140 ألف مقترع بينهم 40% من الأعضاء الجدد، تبدو هذه الانتخابات التمهيدية التي ستُعرَف نتيجتها بعد ظهر السبت مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يظهر أي مرشح متقدماً على الآخرين بين المرشحين الخمسة.

والمرشحون هم المفاوض الأوروبي السابق في ملفّ بريكست ميشال بارنييه، ورئيسا منطقة أعالي فرنسا (شمال) كزافييه برتران، ومنطقة باريس فاليري بيكريس، والنائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إريك شيوتي، والوجه الجديد فيليب جوفان رئيس الطوارئ في مستشفى باريسي كبير.

بعد أربع ساعات على فتح الدورة الأولى من هذا الاقتراع الإلكتروني بلغت نسبة المشاركة 25,4% عند الساعة 11:00ت.غ حسب الحزب.

من المرتقَب تنظيم الدورة الثانية من الجمعة إلى السبت عند الساعة 13:00ت.غ.

وقبل نهاية الحملة الرسمية مساء الثلاثاء، تَمكَّن المرشحون من عرض برامجهم خلال مناظرة أخيرة، واعتبروا أن ترشيح إريك زمور في اليوم نفسه كان هدفه التشويش على حملتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us