سياسة
2 دقيقة قراءة
ضرب مبرح وكلب ينهش كتفه.. أسير فلسطيني يروى تفاصيل اعتقال إسرائيل له
زارت محامية تابعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسير الفلسطيني علي البطاط، الذي روى تفاصيل إعادة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له.. ماذا كشف؟
ضرب مبرح وكلب ينهش كتفه.. أسير فلسطيني يروى تفاصيل اعتقال إسرائيل له
كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الأحد اعتقال الأسير المحرَّر علي البطاط في مدينة بيت لحم
2 ديسمبر 2021

روى الأسير الفلسطيني علي البطاط تفاصيل إعادة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له، خلال زيارة لمحامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين له في مركز توقيف عتصيون شمالي مدينة الخليل.

وجاء في بيان للهيئة أن الاعتقال كان "وحشياً"، إذ تَعرَّض خلاله لـ"معاملة مهينة"، وجرى "بعدما داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة ووحدة اليمام منزله".

وقال البطاط لمحامية الهيئة: "أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البيت وبدأت إلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع".

وأضاف بيان الهيئة: "تَعمَّد الجنود ترك كلب بوليسي يهاجم الأسير وينهش كتفه اليسرى مما أحدث جرحاً عميقاً بذراعه، ولم يكتفوا بذلك بل انهالوا عليه أيضاً بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده".

وتابع: "فيما بعد اقتادوه إلى معسكر الفريديس حيث احتُجز لساعات طويلة دون تقديم أي علاج له، ومن ثَمَّ نُقل إلى مستشفى شعاري تسيدك لمعالجة ذراعه المصابة، وأُعيد إلى عتصيون بعدها حيث ما زال يقبع".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الأحد اعتقال الأسير المحرر علي البطاط في مدينة بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة.

ولم يتضح سبب اعتقال البطاط، إلا أنه أسير محرَّر اعتُقل عدة مرات سابقاً في السجون الإسرائيلية.

ووصل عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو 4650، بينهم 34 أسيرة و160 قاصراً ونحو 500 معتقَل إداري ونحو 600 أسير مريض، وفق مؤسسات مختصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us